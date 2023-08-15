Северная Македония потеряла капитана сборной: балканцы осенью сыграют против Украины

Капитан балканцев подтвердил конфликт с наставником сборной. В соцсетях ветеран объявил, что его отношения с тренером окончательно испорчены.

"Отношения между Благоей Милевски и мной не самые лучшие. Мы пообщались частно, как капитан я поделился мнениями по поводу всего, что происходит вокруг национальной сборной. Желаю всем лучшего и успехов в будущем. Спасибо фанам за поддержку, когда защищал цвета нашей страны", – написал Ростовски.

Опытный защитник выступал в сборной с 2011 года. С тех пор он сыграл 80 матчей, в которых забил 2 мяча. В частности, Ристовски поехал на премьерный для македонцев Евро-2020. Там балканская команда заняла последнее место в группе.

Осенью Северная Македония продолжит выступления в квалификации к Евро-2024. Среди соперников балканцев и сборная Украины. Очный поединок команд назначен на 14 октября.