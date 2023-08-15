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Північна Македонія втратила капітана збірної: балканці восени зіграють проти України

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Скоп'є, Вівторок 15 серпня 2023 12:14
Північна Македонія втратила капітана збірної: балканці восени зіграють проти України Фото: Стефан Рістовскі розсварився з тренерським штабом (ffm.mk)
Автор: Антон Федорців

Оборонець загребського "Динамо" Стефан Рістовскі вирішив припинити виступи за національну команду Північної Македонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Instagram спортсмена.

Капітан балканців підтвердив конфлікт із керманичем збірної. У соцмережах ветеран оголосив, що його взаємини з тренером остаточно зіпсовані.

"Відносини між Благоєю Мілевскі та мною не найкращі. Ми поспілкувалися приватно, як капітан я поділився думками щодо всього, що відбувається навколо національної збірної. Бажаю усім найкращого та успіхів у майбутньому. Дякую фанам за підтримку, коли захищав кольори нашої країни", – написав Рістовскі.

Досвідчений оборонець виступав у збірній із 2011 року. З тих пір він зіграв 80 матчів, у яких забив 2 м'ячі. Зокрема, Рістовскі поїхав на прем'єрний для македонців Євро-2020. Там балканська команда посіла останнє місце в групі.

Восени Північна Македонія продовжить виступи в кваліфікації до Євро-2024. Серед суперників балканців і збірна України. Очний поєдинок команд призначений на 14 жовтня.

До слова, раніше розібрали найгучніші трансфери Саудівської Аравії в спеціальній підбірці.

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