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Северная Македония потеряла капитана сборной: балканцы осенью сыграют против Украины

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Скопье, Вторник 15 августа 2023 12:14
Северная Македония потеряла капитана сборной: балканцы осенью сыграют против Украины Фото: Стефан Ристовски рассорился с тренерским штабом (ffm.mk)
Автор: Антон Федорцив

Защитник загребского "Динамо" Стефан Ристовски решил прекратить выступления за национальную команду Северной Македонии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Instagram спортсмена.

Капитан балканцев подтвердил конфликт с наставником сборной. В соцсетях ветеран объявил, что его отношения с тренером окончательно испорчены.

"Отношения между Благоей Милевски и мной не самые лучшие. Мы пообщались частно, как капитан я поделился мнениями по поводу всего, что происходит вокруг национальной сборной. Желаю всем лучшего и успехов в будущем. Спасибо фанам за поддержку, когда защищал цвета нашей страны", – написал Ростовски.

Опытный защитник выступал в сборной с 2011 года. С тех пор он сыграл 80 матчей, в которых забил 2 мяча. В частности, Ристовски поехал на премьерный для македонцев Евро-2020. Там балканская команда заняла последнее место в группе.

Осенью Северная Македония продолжит выступления в квалификации к Евро-2024. Среди соперников балканцев и сборная Украины. Очный поединок команд назначен на 14 октября.

К слову, ранее разобрали самые громкие трансферы Саудовской Аравии в специальной подборке.

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