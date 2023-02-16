Північна Македонія – Україна: який стадіон прийме матч відбору до Євро-2024

Матч Північна Македонія – Україна відбудеться 16 червня у Скоп'є. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом на Національній арені "Тоше Проєскі".

Столичний стадіон може прийняти 33011 глядачів. На цій арені домашні матчі проводять дві місцеві команди – "Вардар" і "Работнічкі". Також стадіон використовується для потреб збірної, приймав Суперкубок УЄФА-2017 та низку концертів музичних зірок.

Македонці та українці зустрінуться у 3-му турі відбору. Стартовий тур збірна України пропустить, а 26 березня протистоятиме Англії на виїзді. Натомість балканці розпочнуть кваліфікацію з домашнього поєдинку проти збірної Мальти (23 березня), а в другому турі відпочиватимуть.

УЄФА за результатами жеребкування сформував 10 відбіркових груп. На чемпіонат Європи в Німеччині вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Ще одну путівку отримала господарка турніру, а 3 місця зарезервовані за переможцями плей-офф Ліги націй.