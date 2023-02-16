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Північна Македонія – Україна: який стадіон прийме матч відбору до Євро-2024

Фото: Востаннє команди зустрічалися на Євро-2020 (facebook.com/footballfederationofmacedonia)
Автор: Антон Федорців

Українська асоціація футболу розкрила місце проведення поєдинку національної команди України проти збірної Північної Македонії у кваліфікації до чемпіонату Європи-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Матч Північна Македонія – Україна відбудеться 16 червня у Скоп'є. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом на Національній арені "Тоше Проєскі".

Столичний стадіон може прийняти 33011 глядачів. На цій арені домашні матчі проводять дві місцеві команди – "Вардар" і "Работнічкі". Також стадіон використовується для потреб збірної, приймав Суперкубок УЄФА-2017 та низку концертів музичних зірок.

Македонці та українці зустрінуться у 3-му турі відбору. Стартовий тур збірна України пропустить, а 26 березня протистоятиме Англії на виїзді. Натомість балканці розпочнуть кваліфікацію з домашнього поєдинку проти збірної Мальти (23 березня), а в другому турі відпочиватимуть.

УЄФА за результатами жеребкування сформував 10 відбіркових груп. На чемпіонат Європи в Німеччині вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Ще одну путівку отримала господарка турніру, а 3 місця зарезервовані за переможцями плей-офф Ліги націй.

До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Шахтаря" і "Ренна" в плей-офф Ліги Європи.

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