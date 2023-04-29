Північна Македонія приєдналась до коаліції по створенню спецтрибуналу для РФ
Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (GettyImages)
Північна Македонія доєдналась до 35 країн, які підтримали створення спеціального трибуналу над РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
"Я ціную наших македонських друзів, які приєдналися до нашої боротьби за справедливість. Підтримка Спеціального трибуналу продовжує набирати обертів", - написав Кулеба.
Раніше повідомлялось, що Молдова приєднається до створення спецтрибуналу над РФ.
А генпрокурор України Андрій Костін закликав судити російського диктатора Володимира Путіна у рамках трибуналу заочно.
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