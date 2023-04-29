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Північна Македонія приєдналась до коаліції по створенню спецтрибуналу для РФ

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Субота 29 квітня 2023 02:46
Північна Македонія приєдналась до коаліції по створенню спецтрибуналу для РФ Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Північна Македонія доєдналась до 35 країн, які підтримали створення спеціального трибуналу над РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Я ціную наших македонських друзів, які приєдналися до нашої боротьби за справедливість. Підтримка Спеціального трибуналу продовжує набирати обертів", - написав Кулеба.

Раніше повідомлялось, що Молдова приєднається до створення спецтрибуналу над РФ.

А генпрокурор України Андрій Костін закликав судити російського диктатора Володимира Путіна у рамках трибуналу заочно.

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Дмитро Кулеба
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