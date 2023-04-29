ua ru
Сб, 29 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Северная Македония присоединилась к коалиции по созданию спецтрибунала для РФ

Новина українською →
Суббота 29 апреля 2023 02:46
Северная Македония присоединилась к коалиции по созданию спецтрибунала для РФ Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Северная Македония присоединилась к 35 странам, которые поддержали создание специального трибунала над РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Я ценю наших македонских друзей, которые присоединились к нашей борьбе за справедливость. Поддержка Специального трибунала продолжает набирать обороты", – написал Кулеба.

Ранее сообщалось, что Молдова присоединится к созданию спецтрибунала над РФ.

А генпрокурор Украины Андрей Костин призвал судить российского диктатора Владимира Путина в рамках трибунала заочно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба
NEWS
Ракетный удар по Умани: найдено тело еще одного ребенка
Ракетный удар по Умани: найдено тело еще одного ребенка
DAILY
Алексей Резников: Когда придет время разговоров о мире, диктовать будет Украина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Резников: Когда придет время разговоров о мире, диктовать будет Украина