США та Південна Корея проведуть навчання на тлі загроз з боку КНДР

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Навчання триватимуть по 31 серпня і включатимуть різні тренування на випадок надзвичайних ситуацій, такі як командно-штабні навчання на основі комп’ютерного моделювання, одночасне польове навчання та навчання цивільної оборони.

За словами представника Об’єднаного комітету начальників штабів (JCS), протягом періоду навчань заплановано проведення близько 30 польових навчальних заходів союзників.

Відомо, що цьогоріч UFS містить сценарії підготовки військ до швидкого переходу у військовий час, а також реагування на неправдиву інформацію, яка може поширюватись КНДР під час війни або надзвичайних ситуацій.

В навчаннях візьмуть участь флот, ВПС, морська піхота союзників, а також космічні сили США та персонал з дев'яти країн-членів командування ООН.

Співпраця США та Південної Кореї

Країни посилюють оборонну співпрацю на тлі зростаючої загрози та регулярних провокацій з боку КНДР. Так, нещодавно президент Південної Кореї Юн Сок Йоль визначив розвиток можливостей стримування проти ядерних та ракетних загроз КНДР як пріорітет армії його країни.

А 18 серпня у Вашингтоні відбувся саміт, в якому взяли участь прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, президент США Джо Байден і лідер Південної Кореї Юн Сук Йоль. На ньому сторони домовились посилити співпрацю в безпековій сфері.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.