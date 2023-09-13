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Північна Корея знову запустила балістичну ракету

Фото: КНДР запустила балістичну ракету біля Корейського півострова (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Пінічна Корея знову запустила балістичну ракету у води біля східного узбережжя Корейського півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї оголосив про запуск, але поки що не надав ніяких подробиць. 

Зустріч Путіна та Кім Чен Ина

Зустріч двох диктаторів має відбутись під час щорічного Східного економічного форуму. Там, очікується, вони будуть домовлятить про передачу північнокорейської зброї РФ, в тому числі, і артилерійських боєприпасів.

За інформацією Financial Times, сторони готові укласти угоду, хоча співрозмовник РБК-Україна у спецслужбах повідомив, що підтвердження цієї інформації поки що немає.

Станом на ранок 12 вересня повідомлялось, що Кім Чен Ин вранці вже прибув до РФ - його потяг побачили на прикордонній станції Хасан.

Детальніше про постачання зброї з Північної Кореї читайте у матеріалі РБК-Україна "Навіщо Росії снаряди КНДР і чи наважиться Кім Чен Ин їх передати: думка експертів".

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КНДР