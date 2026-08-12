Північна Корея запустила балістику за 700 км: що відомо про ракету

Деталі пуску та реакція сусідів

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) зафіксував запуск близько 6 ранку за місцевим часом. За японськими даними, ракета досягла максимальної висоти близько 90 км і пролетіла приблизно 690 км, тоді як південнокорейська сторона оцінила дальність польоту у понад 700 км.

Токіо повідомив, що ракета впала за межами виключної економічної зони Японії, постраждалих і руйнувань не зафіксовано.

Цей пуск став уже одинадцятим випробуванням балістичної ракети з боку КНДР з початку 2026 року та відбувся лише через шість днів після попереднього запуску з того ж району Вонсан, який Пхеньян офіційно не коментував. Сеул допускає, що попередній тест міг пройти не повністю успішно, а новий пуск міг бути спрямований на продовження випробувальної програми.

Читайте також: Корейська балістика: чим КНДР озброїла Росію для терору проти українських міст

Про яку ракету може йтися

Дальність польоту у 700 км відповідає діапазону, характерному для балістичних ракет малої дальності. Одна з північнокорейських систем такого класу — Hwasong-11A, відома на Заході як KN-23, яку часто порівнюють з російським "Іскандер-М" через схожу конфігурацію.

Ця тверднопаливна ракета запускається з мобільної пускової установки і, за оцінками, має дальність від 700 до 800 км залежно від модифікації.

Професор Університету північнокорейських досліджень у Сеулі Ян Му Джин допускає, що новий пуск міг бути пов'язаний із випробуванням модифікації Hwasong-11, здатної нести тактичний ядерний боєзаряд. При цьому офіційного підтвердження, що саме KN-23 був запущений з Вонсану 12 серпня, немає.

Новий запуск відбувся за п'ять днів до початку 11-денних навчань Ulchi Freedom Shield, які США та Південна Корея проведуть з 17 по 27 серпня. Пхеньян традиційно називає такі навчання репетицією війни та неодноразово відповідав на них ракетними випробуваннями, тоді як Вашингтон і Сеул наголошують на оборонному характері маневрів.