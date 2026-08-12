Северная Корея запустила баллистику на 700 км: что известно о ракете

Северная Корея 12 августа запустила баллистическую ракету из района Вонсан, которая пролетела около 700 км и упала в воду к востоку от Корейского полуострова. Это уже второй пуск со стороны Пхеньяна за последнюю неделю в преддверии совместных учений США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Army Recognition.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) зафиксировал запуск около шести утра по местному времени. По японским данным, ракета достигла максимальной высоты около 90 км и пролетела примерно 690 км, тогда как южнокорейская сторона оценила дальность полета более чем в 700 км.
Токио сообщил, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, пострадавшие и разрушения не зафиксированы.
Этот пуск стал уже одиннадцатым испытанием баллистической ракеты со стороны КНДР с начала 2026 года и состоялся только через шесть дней после предварительного запуска из того же района Вонсан, который официально не комментировал Пхеньян. Сеул допускает, что предварительный тест мог пройти не вполне успешно, а новый пуск мог быть направлен на продолжение испытательной программы.
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Дальность полета в 700 км соответствует диапазону, характерному для баллистических ракет малой дальности. Одна из северокорейских систем такого класса - Hwasong-11A, известная на Западе как KN-23, часто сравниваемая с российским "Искандер-М" из-за похожей конфигурации.
Эта твердотопливная ракета запускается с мобильной пусковой установки и по оценкам имеет дальность от 700 до 800 км в зависимости от модификации.
Профессор Университета северокорейских исследований в Сеуле Ян Му Джин допускает, что новый пуск мог быть связан с испытанием модификации Hwasong-11, способной нести тактический ядерный боезаряд. При этом официального подтверждения, что именно KN-23 был запущен из Вонсана 12 августа, нет.
Новый запуск состоялся за пять дней до начала 11-дневных учений Ulchi Freedom Shield, которые США и Южная Корея проведут с 17 по 27 августа. Пхеньян традиционно называет такие учения репетицией войны и неоднократно отвечал на них ракетными испытаниями, тогда как Вашингтон и Сеул отмечают оборонительный характер маневров.
Ракеты KN-23 производства КНДР все активнее применяют против Украины и России. В частности,в ночь на 11 августа 2026 года оккупанты нанесли массированный удар по Запорожью.
По данным Института изучения войны (ISW), в последнее время Россия изменила тактику применения ракет КНДР и вместо массированных залпов совершает единичные пуски KN-23 в составе ночных ударных комплектов вместе с другими типами вооружения, что позволяет оккупантам экономить дефицитные комплексы С-400 и "Циркон".