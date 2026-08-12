Северная Корея запустила баллистику на 700 км: что известно о ракете

Детали пуска и реакция соседей

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) зафиксировал запуск около шести утра по местному времени. По японским данным, ракета достигла максимальной высоты около 90 км и пролетела примерно 690 км, тогда как южнокорейская сторона оценила дальность полета более чем в 700 км.

Токио сообщил, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, пострадавшие и разрушения не зафиксированы.

Этот пуск стал уже одиннадцатым испытанием баллистической ракеты со стороны КНДР с начала 2026 года и состоялся только через шесть дней после предварительного запуска из того же района Вонсан, который официально не комментировал Пхеньян. Сеул допускает, что предварительный тест мог пройти не вполне успешно, а новый пуск мог быть направлен на продолжение испытательной программы.

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О какой ракете может идти речь

Дальность полета в 700 км соответствует диапазону, характерному для баллистических ракет малой дальности. Одна из северокорейских систем такого класса - Hwasong-11A, известная на Западе как KN-23, часто сравниваемая с российским "Искандер-М" из-за похожей конфигурации.

Эта твердотопливная ракета запускается с мобильной пусковой установки и по оценкам имеет дальность от 700 до 800 км в зависимости от модификации.

Профессор Университета северокорейских исследований в Сеуле Ян Му Джин допускает, что новый пуск мог быть связан с испытанием модификации Hwasong-11, способной нести тактический ядерный боезаряд. При этом официального подтверждения, что именно KN-23 был запущен из Вонсана 12 августа, нет.

Новый запуск состоялся за пять дней до начала 11-дневных учений Ulchi Freedom Shield, которые США и Южная Корея проведут с 17 по 27 августа. Пхеньян традиционно называет такие учения репетицией войны и неоднократно отвечал на них ракетными испытаниями, тогда как Вашингтон и Сеул отмечают оборонительный характер маневров.