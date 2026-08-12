Северная Корея запустила баллистику на 700 км: что известно о ракете
Северная Корея 12 августа запустила баллистическую ракету из района Вонсан, которая пролетела около 700 км и упала в воду к востоку от Корейского полуострова. Это уже второй пуск со стороны Пхеньяна за последнюю неделю в преддверии совместных учений США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Army Recognition.
Детали пуска и реакция соседей
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) зафиксировал запуск около шести утра по местному времени. По японским данным, ракета достигла максимальной высоты около 90 км и пролетела примерно 690 км, тогда как южнокорейская сторона оценила дальность полета более чем в 700 км.
Токио сообщил, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, пострадавшие и разрушения не зафиксированы.
Этот пуск стал уже одиннадцатым испытанием баллистической ракеты со стороны КНДР с начала 2026 года и состоялся только через шесть дней после предварительного запуска из того же района Вонсан, который официально не комментировал Пхеньян. Сеул допускает, что предварительный тест мог пройти не вполне успешно, а новый пуск мог быть направлен на продолжение испытательной программы.
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О какой ракете может идти речь
Дальность полета в 700 км соответствует диапазону, характерному для баллистических ракет малой дальности. Одна из северокорейских систем такого класса - Hwasong-11A, известная на Западе как KN-23, часто сравниваемая с российским "Искандер-М" из-за похожей конфигурации.
Эта твердотопливная ракета запускается с мобильной пусковой установки и по оценкам имеет дальность от 700 до 800 км в зависимости от модификации.
Профессор Университета северокорейских исследований в Сеуле Ян Му Джин допускает, что новый пуск мог быть связан с испытанием модификации Hwasong-11, способной нести тактический ядерный боезаряд. При этом официального подтверждения, что именно KN-23 был запущен из Вонсана 12 августа, нет.
Новый запуск состоялся за пять дней до начала 11-дневных учений Ulchi Freedom Shield, которые США и Южная Корея проведут с 17 по 27 августа. Пхеньян традиционно называет такие учения репетицией войны и неоднократно отвечал на них ракетными испытаниями, тогда как Вашингтон и Сеул отмечают оборонительный характер маневров.
Ракеты KN-23 производства КНДР все активнее применяют против Украины и России. В частности,в ночь на 11 августа 2026 года оккупанты нанесли массированный удар по Запорожью.
По данным Института изучения войны (ISW), в последнее время Россия изменила тактику применения ракет КНДР и вместо массированных залпов совершает единичные пуски KN-23 в составе ночных ударных комплектов вместе с другими типами вооружения, что позволяет оккупантам экономить дефицитные комплексы С-400 и "Циркон".