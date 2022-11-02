ua ru
Ср, 02 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

КНДР запустила балістичні ракети у бік Японського моря

Новость на русском →
Пхеньян, Середа 02 листопада 2022 04:38
КНДР запустила балістичні ракети у бік Японського моря Фото: КНДР запустила балістичні ракети у бік Японського моря (wikimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Північна Корея запустила три балістичні ракети малої дальності у бік Японського моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Південнокорейська агенція посилається на Об'єднаний комітет начальників штабів.

Повідомляється, що було запущено три ракети малої дальності, одна з яких впала за 57 км від міста Сокчхо.

Північна Корея здійснила запуск ракет саме під час спільних військових навчань Південної Кореї та США.

Нагадаємо, США, Японія та Південна Корея пригрозили КНДР відповіддю "безпрецедентного" масштабу, якщо вона проведе сьоме випробування ядерної бомби.

До речі, 24 жовтня КНДР та Південна Корея обмінялися обстрілами.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДР Северная Корея
NEWS
У нас нема захисту: експерт розповів, що допоможе проти іранських ракет
У нас нема захисту: експерт розповів, що допоможе проти іранських ракет
DAILY
Західний фронт. Чи вистачить терпіння США та Британії до перемоги України у війні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Західний фронт. Чи вистачить терпіння США та Британії до перемоги України у війні