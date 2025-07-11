Північна Корея забезпечує для Росії майже половину боєприпасів, - Буданов

За словами Буданова, КНДР також поставляє Росії й інше озброєння, включаючи балістичні ракети та артилерійські системи. Москва, своєю чергою, в обмін надає гроші та технології, а також допомагає пом'якшити міжнародну ізоляцію Пхеньяна.

"Це хороша зброя... Північна Корея має величезні запаси, а виробництво триває цілодобово", - додав він.

Підтримка Росії з боку КНДР

Під час війни Росія зміцнила свої військові зв'язки з Північною Кореєю після того, як диктатор Володимир Путін підписав Договір про стратегічне партнерство з лідером КНДР Кімом Чен Ином у червні 2024-го.

Північна Корея відправила тисячі своїх військових для допомоги країні-терористу у Курській області. Зокрема Кім Чен Ин обіцяв "беззастережно" підтримувати Росію у війні проти України.

Як пишуть ЗМІ, КНДР найближчими місяцями також планує відправити на війну проти України ще до 30 тисяч солдатів.

Росія, своєю чергою, офіційно визнала участь у війні північнокорейських військових лише у квітні 2025-го.