UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Північна Корея випустила балістичні ракети у бік Японського моря

Фото: Північна Корея випустила балістичні ракети (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

КНДР здійснила запуск двох балістичних ракет у напрямку Японського моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Це вже 24 ракетне випробування Північної Кореї з початку року, попереднє відбулося 4 жовтня.

Нагадаємо, що КНДР у вівторок запустила балістичну ракету, траєкторія якої пролягала над північною частиною Японії. Там спрацювало екстрене сповіщення про повітряну небезпеку.

У вересні КНДР вперше в історії провела відразу чотири випробування балістичних ракет протягом одного тижня.

Крім цього, Північна Корея проводить підготовку до того, щоб найближчим часом спустити на воду новий підводний ракетний човен.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДР