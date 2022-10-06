Северная Корея выпустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет в направлении Японского моря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
Это уже 24-е ракетное испытание Северной Кореи с начала года, предыдущее состоялось 4 октября.
Напомним, что КНДР во вторник запустила баллистическую ракету , траектория которой пролегала над северной частью Японии. Там сработало экстренное оповещение о воздушной опасности.
В сентябре КНДР впервые в истории провела сразу четыре испытания баллистических ракет в течение одной недели.
Кроме этого, Северная Корея проводит подготовку к тому, чтобы в ближайшее время спустить на воду новую подводную ракетную лодку.
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