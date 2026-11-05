Північна Корея випробувала нову систему ППО та запустила ракети до Східного моря

Що відомо про випробування

За даними північнокорейських ЗМІ, випробування нової системи ППО відбулися у середу, 4 листопада. Їх проводило Управління ракетних військ КНДР під наглядом члена Центральної військової комісії Кім Чон Сіка.

У Пхеньяні заявили, що випробування підтвердили технічні характеристики та надійність нових компонентів ракети, а також роботу інтелектуального режиму багаторазового наведення бойової частини.

Крім того, перевірялися можливості системи протиповітряної оборони щодо виявлення, розпізнавання та супроводу цілей, а також робота пристрою обробки інформації.

Того ж дня підрозділ стратегічних крилатих ракет великої дальності, дислокований у східній частині країни, провів окремі вогневі навчання. Військові відпрацювали удар крилатою ракетою за умовною метою - аеродром.

Які ракети запустила КНДР

Південнокорейський Об'єднаний комітет начальників штабів повідомив, що рано-вранці 4 листопада Північна Корея випустила кілька ракет із району Сондок у провінції Південна Хамген у напрямку Східного моря.

За попередніми оцінками, ракети подолали відстань менше ніж 300 кілометрів. При цьому південнокорейські військові не відкинули, що серед запущених снарядів могла бути балістична ракета малої дальності.

Нові випробування відбуваються на тлі активізації ракетної програми Пхеньяну. За даними Reuters, нинішній запуск вже став четвертим випробуванням озброєнь Північної Кореї за останній місяць.