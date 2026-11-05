Северная Корея испытала новую систему ПВО и запустила ракеты к Восточному морю

Что известно об испытаниях

По данным северокорейских СМИ, испытания новой системы ПВО состоялись в среду, 4 ноября. Их проводило Управление ракетных войск КНДР под наблюдением члена Центральной военной комиссии Ким Чон Сика.

В Пхеньяне заявили, что испытания подтвердили технические характеристики и надежность новых компонентов ракеты, а также работу интеллектуального режима многократного наведения боевой части.

Кроме того, проверялись возможности системы противовоздушной обороны по обнаружению, распознаванию и сопровождению целей, а также работа устройства обработки информации.

В тот же день подразделение стратегических крылатых ракет большой дальности, дислоцированное в восточной части страны, провело отдельные огневые учения. Военные отработали удар крылатой ракетой по условной цели - аэродрому.

Какие ракеты запустила КНДР

Южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов сообщил, что рано утром 4 ноября Северная Корея выпустила несколько ракет из района Сондок в провинции Южная Хамген в направлении Восточного моря.

По предварительным оценкам, ракеты преодолели расстояние менее 300 километров. При этом южнокорейские военные не исключили, что среди запущенных снарядов могла быть баллистическая ракета малой дальности.

Новые испытания проходят на фоне активизации ракетной программы Пхеньяна. По данным Reuters, нынешний запуск стал уже четвертым испытанием вооружений Северной Кореи за последний месяц.