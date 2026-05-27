Північна Корея випробувала нову РСЗВ, яка є аналогом HIMARS (фото)

16:43 27.05.2026 Ср
2 хв
Фото випробувань нової РСЗВ показали військові КНДР
aimg Костянтин Широкун
Північна Корея випробувала нову РСЗВ, яка є аналогом HIMARS (фото) Фото: Північна Корея випробувала нову РСЗВ (kcna.kp)
Армія КНДР провела випробування нової РСЗВ на колісному шасі, яка здатна запускати ракети різних типів та дальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на KCNA.

Зазначається, що військові запустили тактичну балістичну ракету, нову 240-мм керовану артилерійську ракету зі збільшеною дальністю стрільби з автономною навігаційною системою, та тактичну крилату ракету з наведенням за допомогою штучного інтелекту.

Новий снаряд РСЗВ нібито поєднує в собі автономну навігаційну систему та навігаційну систему TERCOM і використовує функцію термінального наведення на основі штучного інтелекту та має дальність близько 100 кілометрів.

Відомо, що Під час випробувань одна установка здійснила запуск ракет із 9-ствольного пакета, а інша – пуск балістичної ракети з другого модуля.

Нагадаємо, раніше російські медіа повідомляли про нову реактивну систему залпового вогню "Сарма", здатну вражати цілі на відстані до 120 км, заявляючи про її застосування на фронті та порівнюючи із західними зразками.

Стверджується, що установку використовують за принципом "вистрілив - покинув позицію", що відповідає тактиці так званих кочових знарядь.

Російська сторона порівнює "Сарму" з американською системою HIMARS, наголошуючи на наявності шести напрямних і схожій концепції швидкого розгортання і відходу.

