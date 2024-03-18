Північна Корея відправила до Росії 7 тисяч контейнерів із військовою допомогою

Він зробив цю заяву під час пресконференції, через кілька годин після того, як південнокорейські військові заявили, що Північна Корея запустила балістичні ракети малої дальності в східні води країни.

США і Південна Корея раніше звинувачували Північну Корею у надсиланні снарядів та іншої військової допомоги Росії під час війни - твердження, які Росія і Пхеньян заперечують.

Шин заявив, що Північна Корея спочатку покладалася на кораблі, але останнім часом дедалі частіше використовує залізниці для транскордонних поставок зброї.

За його словами, Пхеньян, ймовірно, отримав понад 9 тисяч контейнерів допомоги в обмін на військову підтримку.

КНДР постачає Росії ракети

У грудні 2023 року в Білому домі заявили, що Росія купила у Північної Кореї балістичні ракети. На початку січня з'явилася інформація, що окупанти вдарили по Харкову північнокорейськими ракетами.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибицький в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що Північна Корея активно постачала до РФ боєприпаси протягом всієї осені. За оцінками розвідки, армія РФ могла отримати близько мільйона снарядів із КНДР.

Генпрокурор України Андрій Костін заявив, що росіяни застосували вже щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва для обстрілів України.

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