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Північна Корея вчетверте за тиждень здійснила пуски крилатих ракет

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Північна Корея запустила кілька крилатих ракет біля свого західного узбережжя, що стало четвертим випадком за тиждень, коли Пхеньян запустив такі ракети біля обох узбереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Військові Південної Кореї повідомили, що запуск було здійснено вранці, але не надали більш детальної інформації.

З минулого тижня Північна Корея заявила, що випробувала "стратегічні" крилаті ракети, маючи на увазі, що вони можуть бути призначені для несення ядерних боєголовок.

Раніше цього тижня державні ЗМІ повідомили, що Північна Корея випробувала свої нові крилаті ракети підводного базування (КРПБ). Лідер Кім Чен Ин перебував на місці і спостерігав за запуском, у якому використовували ракети з тими самими розпізнавальними знаками, що й у ракет наземного базування.

Військові Південної Кореї заявили, що Північ, мабуть, випробовує ракети, щоб підвищити їхній потенціал.

Останній запуск було здійснено після того, як на початку п'ятниці Північ заявила, що Кім проінспектував верф у портовому місті Нампхо на західному узбережжі і наголосив на важливості сильних військово-морських сил у "підготовці до війни", згідно з державними ЗМІ.

Провокації КНДР

В останні тижні керівник КНДР Кім Чен Ин зробив низку заяв, які свідчать про його бажання і готовність розпочати війну з Південною Кореєю.

Видання The New York Times повідомило, що у США передбачається можливість початку воєнних дій між КНДР та Південною Кореєю у найближчі місяці.

Однак, як зазначили ЗМІ, Пхеньян має вагому причину не розпалювати конфлікт, адже темпи зростання економіки Північної Кореї досягли найвищого рівня майже за десятиліття через продаж озброєнь Росії.

У Білому домі розповіли, що Північна Корея намагається створити балістичні ракети далекого радіусу дії та продовжує працювати над військовим виробництвом.

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КНДР