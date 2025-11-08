Північна Корея погрожує США та Південній Кореї: що розлютило Кім Чен Ина

Заява пролунала наступного дня після того, як Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Японського моря. Пхеньян назвав цей запуск відповіддю на нові санкції США проти осіб і організацій, яких Вашингтон підозрює у причетності до кіберсхем із відмиванням коштів.

У Сеулі запуск засудили. Міністерство оборони Південної Кореї назвало дії Пхеньяна "провокацією", а його критику переговорів між США та Південною Кореєю - "жалюгідною".

При цьому міністр оборони КНДР Но Кван Чхоль розкритикував візит міністрів оборони США та Південної Кореї до демілітаризованої зони та їхні переговори в Сеулі, звинувативши союзників у прагненні "посилити стримування Півночі" та інтегрувати свої ядерні і звичайні сили.

"Це відкрите свідчення їхньої ворожої позиції - протистояти КНДР до кінця", - заявив він.

Ситуацію загострив і захід до Пусана американського атомного авіаносця George Washington після спільних навчань ВПС США та Південної Кореї. Пхеньян назвав такі дії прямою загрозою своїй безпеці.

У відповідь Но пообіцяв, що Північна Корея "покаже більше наступальних дій для забезпечення миру силою".

Американське Індо-Тихоокеанське командування у коментарі заявило, що останній запуск ракети не становив загрози для США чи їх союзників, але наголосило, що він "підкреслює дестабілізуючий характер" поведінки Пхеньяна.