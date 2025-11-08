Северная Корея угрожает США и Южной Корее: что разозлило Ким Чен Ына

Заявление прозвучало на следующий день после того, как Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Пхеньян назвал этот запуск ответом на новые санкции США против лиц и организаций, которых Вашингтон подозревает в причастности к киберсхемам с отмыванием средств.

В Сеуле запуск осудили. Министерство обороны Южной Кореи назвало действия Пхеньяна "провокацией", а его критику переговоров между США и Южной Кореей - "жалкой".

При этом министр обороны КНДР Но Кван Чхоль раскритиковал визит министров обороны США и Южной Кореи в демилитаризованную зону и их переговоры в Сеуле, обвинив союзников в стремлении "усилить сдерживание Севера" и интегрировать свои ядерные и обычные силы.

"Это открытое свидетельство их враждебной позиции - противостоять КНДР до конца", - заявил он.

Ситуацию обострил и заход в Пусан американского атомного авианосца George Washington после совместных учений ВВС США и Южной Кореи. Пхеньян назвал такие действия прямой угрозой своей безопасности.

В ответ Но пообещал, что Северная Корея "покажет больше наступательных действий для обеспечения мира силой".

Американское Индо-Тихоокеанское командование в комментарии заявило, что последний запуск ракеты не представлял угрозы для США или их союзников, но отметило, что он "подчеркивает дестабилизирующий характер" поведения Пхеньяна.