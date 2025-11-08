Северная Корея угрожает США и Южной Корее: что разозлило Ким Чен Ына

Северная Корея пригрозила "наступательными действиями" в ответ на переговоры США и Южной Кореи по безопасности и последние совместные военные шаги союзников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Заявление прозвучало на следующий день после того, как Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Пхеньян назвал этот запуск ответом на новые санкции США против лиц и организаций, которых Вашингтон подозревает в причастности к киберсхемам с отмыванием средств.
В Сеуле запуск осудили. Министерство обороны Южной Кореи назвало действия Пхеньяна "провокацией", а его критику переговоров между США и Южной Кореей - "жалкой".
При этом министр обороны КНДР Но Кван Чхоль раскритиковал визит министров обороны США и Южной Кореи в демилитаризованную зону и их переговоры в Сеуле, обвинив союзников в стремлении "усилить сдерживание Севера" и интегрировать свои ядерные и обычные силы.
"Это открытое свидетельство их враждебной позиции - противостоять КНДР до конца", - заявил он.
Ситуацию обострил и заход в Пусан американского атомного авианосца George Washington после совместных учений ВВС США и Южной Кореи. Пхеньян назвал такие действия прямой угрозой своей безопасности.
В ответ Но пообещал, что Северная Корея "покажет больше наступательных действий для обеспечения мира силой".
Американское Индо-Тихоокеанское командование в комментарии заявило, что последний запуск ракеты не представлял угрозы для США или их союзников, но отметило, что он "подчеркивает дестабилизирующий характер" поведения Пхеньяна.
Напомним, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, однако встреча так и не состоялась. Несмотря на это, Белый дом намекнул, что возможность переговоров остается открытой.
Так, Ким Чен Ын избегает любых форм переговоров с Вашингтоном и Сеулом с тех пор, как его дипломатические отношения с Трампом испортились во время первого срока американского лидера в 2019 году.