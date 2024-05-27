Північна Корея планує запуск другого військового супутника-шпигуна, - AP

Повідомлення про запуск надійшло, коли лідери Південної Кореї, Японії та Китаю зібралися в Сеулі на свою першу тристоронню зустріч.

Берегова охорона Японії заявила, що вона була повідомлена Північною Кореєю про запланований запуск "ракети-супутника" з попередженням щодо безпеки у водах між Корейським півостровом і Китаєм і на схід від філіппінського острова Лусон з понеділка до півночі 3 червня.

Північна Корея надає Японії інформацію про свій запуск, оскільки берегова охорона Японії координує та поширює інформацію про морську безпеку в Східній Азії.

Агентство пише, що план запуску, ймовірно, стосується спроб КНДР запустити в космос свій другий військовий супутник-шпигун.

Збройні сили Південної Кореї заявили в п'ятницю про виявлення ознак того, що Північна Корея бере участь у діяльності, яка, ймовірно, є підготовкою до запуску супутника-шпигуна на її головному пусковому комплексі Тончангрі на північному заході країни.