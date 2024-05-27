Северная Корея планирует запуск второго военного спутника-шпиона, - AP

Сообщение о запуске поступило, когда лидеры Южной Кореи, Японии и Китая собрались в Сеуле на свою первую трехстороннюю встречу.

Береговая охрана Японии заявила, что она была уведомлена Северной Кореей о запланированном запуске "ракеты-спутника" с предупреждением относительно безопасности в водах между Корейским полуостровом и Китаем и к востоку от филиппинского острова Лусон с понедельника до полуночи 3 июня.

Северная Корея предоставляет Японии информацию о запуске, поскольку береговая охрана Японии координирует и распространяет информацию о морской безопасности в Восточной Азии.

Агентство пишет, что план запуска предположительно касается попыток КНДР запустить в космос свой второй военный спутник-шпион.

Вооруженные силы Южной Кореи заявили в пятницу об обнаружении признаков того, что Северная Корея участвует в деятельности, которая предположительно является подготовкой к запуску спутника-шпиона на ее главном пусковом комплексе Тончангри на северо-западе страны.