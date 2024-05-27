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Северная Корея планирует запуск второго военного спутника-шпиона, - AP

Понедельник 27 мая 2024 03:58
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Северная Корея планирует запуск второго военного спутника-шпиона, - AP Фото: северокорейский диктатор Ким Чен Ын (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Япония заявила в понедельник, 27 мая, что Северная Корея проинформировала ее о плане до 3 июня запустить спутник. Очевидно, речь идет о попытке КНДР вывести на орбиту второй военный спутник-шпион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Сообщение о запуске поступило, когда лидеры Южной Кореи, Японии и Китая собрались в Сеуле на свою первую трехстороннюю встречу.

Береговая охрана Японии заявила, что она была уведомлена Северной Кореей о запланированном запуске "ракеты-спутника" с предупреждением относительно безопасности в водах между Корейским полуостровом и Китаем и к востоку от филиппинского острова Лусон с понедельника до полуночи 3 июня.

Северная Корея предоставляет Японии информацию о запуске, поскольку береговая охрана Японии координирует и распространяет информацию о морской безопасности в Восточной Азии.

Агентство пишет, что план запуска предположительно касается попыток КНДР запустить в космос свой второй военный спутник-шпион.

Вооруженные силы Южной Кореи заявили в пятницу об обнаружении признаков того, что Северная Корея участвует в деятельности, которая предположительно является подготовкой к запуску спутника-шпиона на ее главном пусковом комплексе Тончангри на северо-западе страны.

Напомним, в ноябре прошлого года Северная Корея отправила свой первый военный разведывательный спутник на орбиту в рамках усилий по созданию космической сети наблюдения по борьбе с тем, что она называет военными угрозами под руководством США.

Недавно NBC News сообщило, что Россия и КНДР могут готовить масштабную военную провокацию в октябре незадолго до начала президентских выборов в США, проведение которых запланировано на начало ноября.

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