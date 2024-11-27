Північна Корея готується передати Росії додаткові балістичні ракети, - США в ООН

"КНДР готується передати ще більше балістичних ракет", - сказав Вуд.

Він також зазначив, що Пхеньян раніше незаконно передав Росії понад 18 тисяч контейнерів із боєприпасами та пов’язаними з ними матеріалами, а також понад 100 балістичних ракет.

"Усі вони були використані для ударів по населених пунктах, таких як Київ та Запоріжжя", - зазначив представник США.

Вуд також наголосив, що США мають інформацію про те, що росіяни використовують на фронті велику кількість самохідних артилерійських установок калібру 170 мм, а також 240-мм реактивних систем залпового вогню виробництва КНДР.

За його словами, взамін Росія передала Північній Кореї системи ППО. Крім того, Пхеньян отримує інші постачання, зокрема пальне, технології та обладнання подвійного призначення.