Северная Корея готовится передать России дополнительные баллистические ракеты, - США в ООН

Северная Корея готовится передать России новую партию баллистических ракет в дополнение к более сотни уже поставленных, которые страна-агрессор применяла для ударов по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя постоянного представителя США в ООН Роберта Вуда во время заседания Совбеза ООН.
"КНДР готовится передать еще больше баллистических ракет", - сказал Вуд.
Он также отметил, что Пхеньян ранее незаконно передал России более 18 тысяч контейнеров с боеприпасами и связанными с ними материалами, а также более 100 баллистических ракет.
"Все они были использованы для ударов по населенным пунктам, таким как Киев и Запорожье", - отметил представитель США.
Вуд также отметил, что США располагают информацией о том, что россияне используют на фронте большое количество самоходных артиллерийских установок калибра 170 мм, а также 240-мм реактивных систем залпового огня производства КНДР.
По его словам, взамен Россия передала Северной Корее системы ПВО. Кроме того, Пхеньян получает другие поставки, в частности, горючее, технологии и оборудование двойного назначения.
Напомним, что недавно издание The New York Times сообщило, что Россия получила новые поставки баллистических ракет от Северной Кореи.
Кроме того, Россия уже применила их для ударов по Киеву этим летом.
Также отметим, что глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что снабжение Россией артиллерийских боеприпасов из Северной Кореи создает серьезные проблемы для ВСУ на фронте. Более того, после таких поставок наблюдается эскалация боевых действий.
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