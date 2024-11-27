Северная Корея готовится передать России дополнительные баллистические ракеты, - США в ООН

"КНДР готовится передать еще больше баллистических ракет", - сказал Вуд.

Он также отметил, что Пхеньян ранее незаконно передал России более 18 тысяч контейнеров с боеприпасами и связанными с ними материалами, а также более 100 баллистических ракет.

"Все они были использованы для ударов по населенным пунктам, таким как Киев и Запорожье", - отметил представитель США.

Вуд также отметил, что США располагают информацией о том, что россияне используют на фронте большое количество самоходных артиллерийских установок калибра 170 мм, а также 240-мм реактивных систем залпового огня производства КНДР.

По его словам, взамен Россия передала Северной Корее системы ПВО. Кроме того, Пхеньян получает другие поставки, в частности, горючее, технологии и оборудование двойного назначения.