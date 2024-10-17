Північна Корея готує солдатів для війни проти України, - Зеленський

За його словами, є інформація від української розвідки, що північнокорейські офіцери вже знаходяться на тимчасово окупованих територіях України. Вони тренують російських солдатів.

"Не знаю, яка кількість офіцерів, але є дані розвідки, що РФ розраховує на таке підсилення. Оскільки РФ не встигає з мобілізацією. Забагато втрачає на полі бою. І Путін знає, що в його суспільстві панують настрої проти мобілізації. Саме тому він шукає зовнішньої підтримки", - сказав президент.

Зеленський заявив, що Росія та КНДР мають намір підготувати 10 тисяч солдатів з різних родів військ, наземних сухопутних сил.

"Тобто він (Путін, - ред.) не лише піхоту хоче залучати, а також спеціалістів різних родів військ, там тактичним. І ми знаємо, що зараз вже Північна Корея готує контингент, щоб вони воювали проти України. Це дуже нагальна річ", - заявив глава держави.

Зеленський заявив, що говорив про це з США та низкою лідерів, оскільки це фактично залучення іншої країни у війну.

"Це вже фактично офіційний факт того, що друга країна втягується у війну і поруч з РФ буде воювати проти України в якості контингенту. Тому що ви знаєте, що Іран вже надавав Росії і ракети, і БПЛА, але не контингент. А це вже серйозний крок - втягування у війну контингенту", - наголосив він.