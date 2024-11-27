Півмільйона поранених: британська розвідка оцінила рівень медицини у російській армії

Як зазначається у зведенні, російське незалежне видання Astra news повідомило 14 листопада, що десятки поранених російських солдатів влаштували заворушення в Новосибірську через неналежне медичне обслуговування.

Солдати з 41 загальновійськової армії Центрального військового округу, як повідомляється, скаржилися на жорстоке поводження з боку командира свого підрозділу і не хотіли повертатися на передову без належної медичної допомоги. Повідомляється, що вони розбили вікна та пошкодили казарми, а 10 людей залишили територію комплексу.

"Нестача бронетехніки і постійна загроза безпілотних літальних апаратів призводять до значних затримок в евакуації поранених російських солдатів. Це майже напевно збільшує ймовірність більш серйозних травм і більш високих показників смертності серед тих, кого зрештою евакуювали через медичну систему", - йдеться у повідомленні.

За даними українського Генерального штабу, з лютого 2022 року Росія втратила понад 700 000 осіб, з яких близько 500 000 російських військовослужбовців зазнали поранень, зазначає британська розвідка.

"Майже, напевно, цей масштаб втрат продовжує чинити тиск на російську військово-медичну систему на всіх рівнях медичної допомоги, викликаючи значні логістичні проблеми і призводячи до нестачі медичного персоналу. Ці проблеми, ймовірно, збережуться принаймні протягом наступних трьох місяців", - прогнозують у Міноборони Британії.