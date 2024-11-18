Втрати РФ у війні проти України встановили новий рекорд, - британська розвідка
У жовтні середньодобові втрати російських військ у війні в Україні досягли нового максимуму і мають тенденцію до подальшого зростання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство борони Британії у соцмережі X.
Згідно зі звітом Генштабу ЗСУ, середньодобові втрати росіян у жовтні склали 1354 особи - це найвищий показник з початку війни. Ці цифри охоплюють як загиблих, так і поранених окупантів.
Як зазначають військові аналітики, за перші 12 днів листопада втрати російських військ залишалися на високому рівні, з середньодобовим показником 1498 осіб. Це свідчить про те, що тенденція до зростання втрат російських військ ймовірно продовжиться.
У розвідці Британії зазначили, що у жовтні Росія також зазнала найбільших місячних втрат за весь період війни - 41 980 осіб. Ця цифра значно перевищує попередній рекорд у 39 110 осіб, зафіксований у травні 2024 року.
За останніми підрахунками, з початку війни Росія, ймовірно, втратила понад 700 тисяч осіб.
Також британська розвідка звернула увагу на те, що Росія збільшила темпи наступальних операцій, зокрема: у районах Курська, на сході річки Оскіл, біля Торецька, Покровська та Вугледара.
Очікується, що ці наступальні дії продовжуватимуться і протягом зимового періоду, з високою ймовірністю Росія зазнаватиме ще більших втрат.
Втрати Росії у війні
За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу, 17 листопада, армія російських загарбників втратила на фронті 1560 солдатів, а також 15 танків, 38 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, 99 безпілотників та іншу техніку.
Загалом втрати РФ вже перевищили 722 тисячі солдатів.
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