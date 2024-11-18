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Втрати РФ у війні проти України встановили новий рекорд, - британська розвідка

Понеділок 18 листопада 2024 19:19
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Втрати РФ у війні проти України встановили новий рекорд, - британська розвідка Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У жовтні середньодобові втрати російських військ у війні в Україні досягли нового максимуму і мають тенденцію до подальшого зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство борони Британії у соцмережі X.

Згідно зі звітом Генштабу ЗСУ, середньодобові втрати росіян у жовтні склали 1354 особи - це найвищий показник з початку війни. Ці цифри охоплюють як загиблих, так і поранених окупантів.

Як зазначають військові аналітики, за перші 12 днів листопада втрати російських військ залишалися на високому рівні, з середньодобовим показником 1498 осіб. Це свідчить про те, що тенденція до зростання втрат російських військ ймовірно продовжиться.

У розвідці Британії зазначили, що у жовтні Росія також зазнала найбільших місячних втрат за весь період війни - 41 980 осіб. Ця цифра значно перевищує попередній рекорд у 39 110 осіб, зафіксований у травні 2024 року.

За останніми підрахунками, з початку війни Росія, ймовірно, втратила понад 700 тисяч осіб.

Також британська розвідка звернула увагу на те, що Росія збільшила темпи наступальних операцій, зокрема: у районах Курська, на сході річки Оскіл, біля Торецька, Покровська та Вугледара.

Очікується, що ці наступальні дії продовжуватимуться і протягом зимового періоду, з високою ймовірністю Росія зазнаватиме ще більших втрат.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу, 17 листопада, армія російських загарбників втратила на фронті 1560 солдатів, а також 15 танків, 38 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, 99 безпілотників та іншу техніку.

Загалом втрати РФ вже перевищили 722 тисячі солдатів.

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