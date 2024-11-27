Как отмечается в сводке, российское независимое издание Astra news сообщило 14 ноября, что десятки раненых российских солдат устроили беспорядки в Новосибирске из-за ненадлежащего медицинского обслуживания.

Солдаты из 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, как сообщается, жаловались на жестокое обращение со стороны командира своего подразделения и не хотели возвращаться на передовую без надлежащей медицинской помощи. Сообщается, что они разбили окна и повредили казармы, а 10 человек покинули территорию комплекса.

"Нехватка бронетехники и постоянная угроза беспилотных летательных аппаратов приводят к значительным задержкам в эвакуации раненых российских солдат. Это почти наверняка увеличивает вероятность более серьезных травм и более высоких показателей смертности среди тех, кого в конечном итоге эвакуируют через медицинскую систему", - говорится в сообщении.

По данным украинского Генерального штаба, с февраля 2022 года Россия потеряла более 700 000 человек, из которых около 500 000 российских военнослужащих получили ранения, отмечает британская разведка.

"Почти наверняка этот масштаб потерь продолжает оказывать давление на российскую военно-медицинскую систему на всех уровнях медицинской помощи, вызывая значительные логистические проблемы и приводя к нехватке медицинского персонала. Эти проблемы, вероятно, сохранятся по крайней мере в течение следующих трех месяцев", - прогнозируют в Минобороны Британии.