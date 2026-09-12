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"Півкопійки не варті": у ЄС розкрили справжню мету заяв Путіна про мир

18:50 12.09.2026 Сб
2 хв
В Євросоюзі закликали діяти жорсткіше
aimg Сергій Козачук
Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)

Заяви Кремля про нібито прагнення до переговорів є лише спробою уникнути нових санкцій, поки Росія продовжує масовані удари по Україні. Відповіддю Заходу має стати посилення військової допомоги Києву.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у мережі X.

"Обдурити світ": мета риторики Кремля

За словами міністра, твердження диктатора Володимира Путіна про мирні ініціативи є абсолютно знеціненими та не вартими довіри.

Поки Москва говорить про припинення війни, її армія продовжує атакувати українські міста.

"Твердження Путіна про те, що Росія прагне переговорного припинення війни, не варте навіть півкопійки. Поки він робить усе можливе, щоб обдурити світ у черговій спробі уникнути додаткових санкцій проти військової машини та економіки Кремля, російські ракети та безпілотники продовжують вбити мирних українських мирних жителів", - наголосив Будрис.

Він підкреслив, що єдина мова, яку розуміє російський режим, - це мова сили, тому партнери мають збільшити постачання зброї Силам оборони та посилити обмеження проти РФ та її спільників.

Наслідки нічного удару по Одещині

Будрис нагадав, що чергова масована російська атака призвела до тяжких наслідків у цивільному секторі. Зокрема, під ударом опинилася Одеська область.

Внаслідок обстрілу в регіоні загинуло щонайменше 11 мирних жителів, а майже 100 осіб отримали поранення, серед яких є п'ятимісячна дитина.

Дипломат заппевнив, що Литва та інші міжнародні партнери продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно для перемоги над агресором.

Переговори та позиція Кремля

Нагадаємо, що в РФ продовжують блокувати реальні мирні ініціативи щодо припинення війни проти України.

Нещодавно у Кремлі відповіли на пропозицію президента Володимира Зеленського зустрітися на саміті G20, заявивши, що російський диктатор Володимир Путін поки не ухвалив рішення щодо участі в заході.

Водночас у Москві відверто підтверджують відсутність намірів зупиняти агресію.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров публічно оголосив, що Росія не робитиме паузу у війні під час можливих переговорів із Києвом.

Крім того, запрошення українського лідера на зустріч у Кремлі назвали лише "жестом доброї волі".

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УкраїнаКремльМирні переговориВійна в Україні