"Полукопейки не стоят": в ЕС раскрыли настоящую цель заявлений Путина о мире

"Обмануть мир": цель риторики Кремля

По словам министра, утверждение диктатора Владимира Путина о мирных инициативах абсолютно обесценено и не стоит доверия.

Пока Москва говорит о прекращении войны, ее армия продолжает атаковать украинские города.

"Утверждение Путина о том, что Россия стремится к переговорному прекращению войны, не стоит даже полукопейки. Пока он делает все возможное, чтобы обмануть мир в очередной попытке избежать дополнительных санкций против военной машины и экономики Кремля, российские ракеты и беспилотники продолжают убить мирных украинских мирных жителей", - подчеркнул он.

Он подчеркнул, что единственный язык, понимаемый российским режимом, - это язык силы, поэтому партнеры должны увеличить поставки оружия Силам обороны и усилить ограничения против РФ и его сообщников.

Последствия ночного удара по Одесской области

Будрис напомнил, что очередная массированная российская атака привела к тяжелым последствиям в гражданском секторе. В частности, под ударом оказалась Одесская область.

В результате обстрела в регионе погибли по меньшей мере 11 мирных жителей, а почти 100 человек получили ранения, среди которых пятимесячный ребенок.

Дипломат заверил, что Литва и другие международные партнеры будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно для победы над агрессором.