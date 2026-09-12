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Лавров відкинув зупинку війни для переговорів з Україною

17:18 12.09.2026 Сб
1 хв
Запрошення Зеленського до Москви в Кремлі назвали "жестом доброї волі"
aimg Валерія Абабіна
Лавров відкинув зупинку війни для переговорів з Україною Фото: Глава МЗС РФ Сергій Лавров (Getty Images)
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Росія не зупинятиме бойові дії проти України на час можливих переговорів. Про таку позицію заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Росія не робитиме паузу у бойових діях проти України на час мирного процесу. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

"Ми, як і раніше, готові до переговорів, але на період переговорів спеціальну військову операцію зупиняти не будемо", - сказав він журналістам на саміті БРІКС у Нью-Делі.

Окремо Лавров назвав запрошення Володимира Зеленського приїхати до Москви "величезним жестом доброї волі" з боку Росії.

Нагадаємо, раніше Зеленський фактично запропонував главі Кремля провести особисту зустріч саме під час саміту "Групи двадцяти" у грудні 2026 року. Проте за словами Ушакова, можливість поїздки Путіна на саміт G20 у Маямі ще навіть не обговорювалася.

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