Лавров відкинув зупинку війни для переговорів з Україною

Росія не зупинятиме бойові дії проти України на час можливих переговорів. Про таку позицію заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости .

Росія не робитиме паузу у бойових діях проти України на час мирного процесу. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

"Ми, як і раніше, готові до переговорів, але на період переговорів спеціальну військову операцію зупиняти не будемо", - сказав він журналістам на саміті БРІКС у Нью-Делі.

Окремо Лавров назвав запрошення Володимира Зеленського приїхати до Москви "величезним жестом доброї волі" з боку Росії.