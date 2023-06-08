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На півдні ЗСУ збили два російські безпілотники

Новость на русском →
Україна, Четвер 08 червня 2023 08:55
На півдні ЗСУ збили два російські безпілотники Фото: ЗСУ за 7 червня вдалося збити два російські дрони на півдні (ілюстрація/t me milinua)
Автор: Наталія Гурковська

Два російські дрони "приземлили" українські військові на півдні за добу середи, 7 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

"Протягом 07 червня силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 1 БпЛА "Орлан-10" та 1 ударний БпЛА “Ланцет”, - йдеться в повідомленні.

Втрати Росії у війні за добу

Зазначимо, що загалом ЗСУ збили 15 ворожих БПЛА за добу, 7 червня. Також вдалося ліквідувати понад 700 окупантів, а також підбити або знищити 18 танків та 16 ББМ.

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