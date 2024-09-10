На півдні України відключалась високовольтна повітряна лінія, - Міненерго

На півдні через технологічні причини відключалась високовольтна повітряна лінія, що з’єднує енергосистеми України та Молдови. Також були відключення на одній із підстанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства енергетики України.

Протягом минулої доби на південно-східному регіоні через технологічні причини знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення було за резервною схемою.

У західному регіоні - двічі вимикалась повітряна лінія. Наразі її вже включено до роботи.

У Південному регіоні через технологічні причини відключалась високовольтна повітряна лінія, що з’єднує енергосистеми України та Молдови. Зокрема були відключення обладнання на одній із підстанцій через що знеструмлювались споживачі. Живлення вже відновлено.

У центральному регіоні короткостроково вимикалась повітряна лінія через низову пожежу.

Станом на сьогодні без світла залишаються 545 населених пунктів.

Ситуація зі світлом в Україні

Від початку року Російська Федерація здійснила вже дев'ять масованих атак проти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок обстрілів, а також аномальної спеки, влітку повернулись аварійні та планові відключення світла.

Протягом останніх днів відключення світла не запроваджуються.

Тим часом голова українського уряду Денис Шмигаль повідомив, що росіяни вже готуються до нових атак по українській енергосистемі. Ймовірно, окупанти знову битимуть ракетами та дронами.