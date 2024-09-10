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На юге Украины отключалась высоковольтная воздушная линия, - Минэнерго

Вторник 10 сентября 2024 11:33
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На юге Украины отключалась высоковольтная воздушная линия, - Минэнерго Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На юге по технологическим причинам отключалась высоковольтная воздушная линия, соединяющая энергосистемы Украины и Молдовы. Также были отключения на одной из подстанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства энергетики Украины.

За прошедшие сутки на юго-восточном регионе по технологическим причинам обесточивались подстанции, бытовые потребители и местная промышленность. Питание было по резервной схеме.

В западном регионе - дважды выключалась воздушная линия. Сейчас она уже включена в работу.

В Южном регионе по технологическим причинам отключалась высоковольтная воздушная линия, соединяющая энергосистемы Украины и Молдовы. В частности, были отключения оборудования на одной из подстанций из-за чего обесточивались потребители. Питание уже возобновлено.

В центральном регионе краткосрочно отключалась воздушная линия из-за низового пожара.

На сегодняшний день без света остаются 545 населенных пунктов.

Ситуация со светом в Украине

С начала года Российская Федерация совершила уже девять массированных атак против энергетической инфраструктуры Украины. В результате обстрелов, а также аномальной жары, летом вернулись аварийные и плановые отключения света.

В течение последних дней отключения света не вводятся.

Тем временем глава украинского правительства Денис Шмыгаль сообщил, что россияне уже готовятся к новым атакам по украинской энергосистеме. Вероятно, оккупанты снова будут бить ракетами и дронами.

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Минэнерго
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