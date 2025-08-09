UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

На півдні України послабили комендантську годину для вантажівок: що відомо

Ілюстративне фото: на півдні України послабили комендантську годину для вантажівок (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Великовагові транспортні засоби зможуть пересуватися під час комендантської години на території Одеської та Миколаївської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з безпеки на транспорті.

Зокрема, у Миколаївській області тимчасово, до 10 вересня 2025 року, у періоди тривалої спекотної погоди вантажному транспорту дозволять рух шляхами області під час комендантської години.

Дозвіл буде діяти за умови відсутності реальної загрози життю, безпеці людей, суспільним або державним інтересам.

Також для забезпечення безперешкодного переміщення водії та перевізники мають обов’язково мати при собі супровідні документи на вантаж і пред’являти їх на вимогу уповноважених осіб.

А ось що стосується нічних перевезень вантажів на території Одеської області потрібно завчасно оформити спеціальну перепустку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Комендантська година