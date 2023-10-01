На півдні України майже удвічі збільшилася кількість ворожих атак, - Сили оборони

Російські окупанти посилюють штурми на Таврійському напрямку, який охоплює Запорізьку область та території до Авдіївки. За останні дні кількість ворожих атак збільшилася майже вдвічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна в ефірі телемарафону.

"Наразі тривають активні бойові дії. Ворог намагається повернути втрачені позиції в районі Роботиного. Якщо говорити про зону відповідальності ОСУВ "Таврія" загалом, то ворог збільшив свій тиск", - сказав він.

За його словами, окупанти намагалися відновити втрачене положення біля Авдіївки, тиснути на Мар'їнку та покращити обстановку у районі Вербового, Новоселівки та Степового у Запорізькій області.

"Якщо статистично порівнювати, то кількість боєзіткнень зросла маже у два рази", - підкреслив Штупун.

Контрнаступ ЗСУ в Запорізькій області

Українські військові продовжують ведення наступальних дій в Запорізькій області. Військові експерти вважають, що маркером наступного прориву ЗСУ буде звільнення Токмака.

Нещодавно бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що українські захисники прорвали оборону росіян біля Вербового у Запорізькій області. На його думку, контрнаступ ЗСУ піде швидше, коли буде звільнений Токмак.

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