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На юге Украины почти вдвое увеличилось количество вражеских атак, - Силы обороны

Запорожская область, Воскресенье 01 октября 2023 17:27
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На юге Украины почти вдвое увеличилось количество вражеских атак, - Силы обороны Фото: на юге Украины почти вдвое увеличилось количество вражеских атак (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты усиливают штурмы на Таврическом направлении, которое охватывает Запорожскую область и территории до Авдеевки. За последние дні количество вражеских атак увеличилось почти вдвое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна в эфире телемарафона.

"Сейчас продолжаются активные боевые действия. Враг пытается вернуть утраченные позиции в районе Роботино. Если говорить о зоне ответственности ОСУВ "Таврия" в целом, то враг увеличил свое давление", - сказал он.

По его словам, оккупанты пытались восстановить утраченное положение возле Авдеевки, давить на Марьинку и улучшить обстановку в районе Вербового, Новоселовки и Степового в Запорожской области.

"Если статистически сравнивать, то количество боестолкновений выросло почти в два раза", - подчеркнул Штупун.

Контрнаступление ВСУ в Запорожской области

Украинские военные продолжают вести наступательные действия в Запорожской области. Военные эксперты считают, что маркером следующего прорыва ВСУ будет освобождение Токмака.

Недавно бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что украинские защитники прорвали оборону россиян возле Вербового в Запорожской области. По его мнению, контрнаступление ВСУ пойдет быстрее, когда будет уволен Токмак.

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