На півдні та сході спека до +38, на решті територій дощі та грози: погода на завтра

На півдні й сході України, завтра, 7 серпня, очікується спека. Тим часом на решті територій можливі значні дощі та грози.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"У більшості південних і східних областей та в Криму утримається суха спекотна погода з температурою вночі 20-25, вдень 28-33, на сході до 38", - пише пресслужба.
На решті територій очікуються короткочасні дощі з грозами, або ж місцями значні дощі.
Вітер, як відзначає пресслужба, південно-східний, 7-12 м/с.
Температура:
Фото: прогноз погоди на 7 серпня (facebook.com/UkrHMC)
"Характер погоди зміниться: хмарно з проясненнями, короткочасні дощі з грозами. Вітер південно-східний з переходом на західний 7-12 м/с", - пише пресслужба.
Температура в області вночі +19 - +24, вдень +21 - +26, а в Києві - вночі +21 - +23, вдень +33 - +35.
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