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На юге и востоке жара до +38, на остальных территориях дожди и грозы: погода на завтра

Фото: прогноз погоды на 6 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

На юге и востоке Украины, завтра, 7 августа, ожидается жара. Между тем на остальной территории возможны значительные дожди и грозы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .

"В большинстве южных и восточных областей и Крыма сохранится сухая жаркая погода с температурой ночью 20-25, днем 28-33, на востоке до 38", - пишет пресс-служба.

На остальных территориях ожидаются кратковременные дожди с грозами, или местами значительные дожди.

Ветер, как отмечает пресс-служба, юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +13 до +16 ночью и от +17 до +22 днем;
  • на севере будет колебаться от +21 до +24 ночью и от +23 до +31 днем;
  • на юге будет колебаться от +22 до +24 ночью и от +30 до +34 днем;
  • на востоке будет колебаться от +22 до +25 ночью и от +32 до +37 днем.

Фото: прогноз погоды на 7 августа (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Характер погоды изменится: облачно с прояснениями, кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-восточный с переходом на западный 7-12 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью +19 - +24, днем +21 - +26, а в Киеве - ночью +21 - +23, днем +33 - +35.

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