На півдні США відбувся торнадо, більше 20 людей загинули

Торнадо обрушився на Міссісіпі, Алабаму і Техас. Влада попередила мешканців про небезпечну ситуацію.

Негода спричинила руйнування в сільських містечках штату Міссісіпі Сільвер Сіті і Роллінг Форк, а в Техасі два торнадо зі швидкістю вітру 100 миль на годину призвели до поранень 5 людей.

Губернатор штату Міссісіпі Тейт Рівз повідомив про роботу пошуково-рятувальних команд. Влада тим часом надсилає більше машин швидкої допомоги і ресурсів для надання допомоги постраждалим.

Мер Роллінг-Форка Елдрідж Уокер заявив про те, що тривалий час не міг вибратись зі свого пошкодженого будинку через обірвані лінії електропередач.