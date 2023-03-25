На півдні США відбувся торнадо, більше 20 людей загинули

Внаслідок торнадо на півдні США загинули щонайменше 23 людини. Зруйновані будинки, тисячі цивільних залишились без світла.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Торнадо обрушився на Міссісіпі, Алабаму і Техас. Влада попередила мешканців про небезпечну ситуацію.
Негода спричинила руйнування в сільських містечках штату Міссісіпі Сільвер Сіті і Роллінг Форк, а в Техасі два торнадо зі швидкістю вітру 100 миль на годину призвели до поранень 5 людей.
Губернатор штату Міссісіпі Тейт Рівз повідомив про роботу пошуково-рятувальних команд. Влада тим часом надсилає більше машин швидкої допомоги і ресурсів для надання допомоги постраждалим.
Мер Роллінг-Форка Елдрідж Уокер заявив про те, що тривалий час не міг вибратись зі свого пошкодженого будинку через обірвані лінії електропередач.
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