На юге США прошел торнадо, более 20 человек погибли

Торнадо обрушился на Миссисипи, Алабаму и Техас. Власти предупредили жителей об опасной ситуации.

Ненастье повлекло за собой разрушение в сельских городках штата Миссисипи Сильвер Сити и Роллинг Форк, а в Техасе два торнадо со скоростью ветра 100 миль в час привели к ранениям 5 человек.

Губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз сообщил о работе поисково-спасательных команд. Власти тем временем посылают больше машин скорой помощи и ресурсов для оказания помощи пострадавшим.

Мэр Роллинг-Форка Элдридж Уокер заявил о том, что долго не мог выбраться из своего поврежденного дома из-за оборванных линий электропередач.