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На півдні США у товарному поїзді виявили мігрантів: двоє людей загинули, є травмовані

Фото: у США нелегальні мігранти загинули у поїзді (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Техасі, США, два нелегальні мігранти задихнулися в товарному вагоні поїзда, ще 10 людей було доставлено до найближчої лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Служба екстреної допомоги у Кніппі, штат Техас, отримала анонімний дзвінок, який повідомив, що численні мігранти задихаються у поїзді. За даними поліції, щонайменше 15 мігрантам знадобилася негайна медична допомога.

У поліції повідомили, що співробітники прикордонної служби США були повідомлені та змогли зупинити поїзд на схід від Кніппи, штат Техас, в окрузі Увальде. Чиновники тимчасово перекрили шосе, що проходить поруч, щоб посадити санітарні вертольоти.

Міністерство національної безпеки ще не встановило громадянства жертв.

Кніппа знаходиться приблизно за 115 км на захід від Сан-Антоніо і приблизно за 190 км від мексиканського кордону.

Раніше ми писали, що уряд Британії має намір протягом кількох тижнів анонсувати плани переселення мігрантів на військові бази або на занедбані пороми.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що влада Британії анонсувала введення ліміту на прийом біженців.

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