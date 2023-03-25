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У Британії планують розміщувати мігрантів на військових базах, - ЗМІ

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Лондон, Субота 25 березня 2023 18:08
У Британії планують розміщувати мігрантів на військових базах, - ЗМІ Фото: у Британії планують розміщувати мігрантів на військових базах (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Уряд Британії має намір протягом кількох тижнів анонсувати плани щодо переселення мігрантів на військові бази або закинуті пороми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як зазначає видання, причиною такої ініціативи щодо переселення мігрантів є бажання влади припинити їх розміщення в готелях.

Також були ініціативи щодо надання житла для шукачів притулку у таборах відпочинку чи студентських гуртожитках, але вони не отримали значної підтримки від влади.

"Ми завжди відверто говорили про безпрецедентний тиск на нашу систему надання притулку, викликаний значним збільшенням кількості небезпечних та нелегальних подорожей до країни. Ми продовжуємо працювати в уряді та з місцевою владою, щоб визначити низку варіантів розміщення", - заявив представник Міністерства внутрішніх справ Британії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що влада Британії анонсувала введення ліміту на прийом біженців.

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