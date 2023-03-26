RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На юге США в товарном поезде обнаружили мигрантов: два человека погибли, есть раненые

Фото: в США нелегальные мигранты погибли в поезде (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Техасе, США, два нелегальных мигранта задохнулись в товарном вагоне поезда, еще 10 человек были доставлены в ближайшую больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Служба экстренной помощи в Книппе, штат Техас, получила анонимный звонок, который сообщил, что многочисленные мигранты задыхаются в поезде. По данным полиции, по меньшей мере 15 мигрантам потребовалась немедленная медицинская помощь.

В полиции сообщили, что сотрудники пограничной службы США были уведомлены и смогли остановить поезд к востоку от Книппы, штат Техас, в округе Увальде. Чиновники временно перекрыли проходящее рядом шоссе, чтобы посадить санитарные вертолеты.

Министерство национальной безопасности еще не установило гражданства жертв.

Книппа находится примерно в 115 км к западу от Сан-Антонио и примерно в 190 км от мексиканской границы.

Ранее мы писали, что правительство Британии намерено в течение нескольких недель анонсировать планы по переселению мигрантов на военные базы или на заброшенные паромы.

Напомним, ранее стало известно, что власти Британии анонсировали введение лимита на прием беженцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки