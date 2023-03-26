На юге США в товарном поезде обнаружили мигрантов: два человека погибли, есть раненые

В Техасе, США, два нелегальных мигранта задохнулись в товарном вагоне поезда, еще 10 человек были доставлены в ближайшую больницу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Служба экстренной помощи в Книппе, штат Техас, получила анонимный звонок, который сообщил, что многочисленные мигранты задыхаются в поезде. По данным полиции, по меньшей мере 15 мигрантам потребовалась немедленная медицинская помощь.
В полиции сообщили, что сотрудники пограничной службы США были уведомлены и смогли остановить поезд к востоку от Книппы, штат Техас, в округе Увальде. Чиновники временно перекрыли проходящее рядом шоссе, чтобы посадить санитарные вертолеты.
Министерство национальной безопасности еще не установило гражданства жертв.
Книппа находится примерно в 115 км к западу от Сан-Антонио и примерно в 190 км от мексиканской границы.
Ранее мы писали, что правительство Британии намерено в течение нескольких недель анонсировать планы по переселению мигрантов на военные базы или на заброшенные паромы.
Напомним, ранее стало известно, что власти Британии анонсировали введение лимита на прием беженцев.
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