На юге США в товарном поезде обнаружили мигрантов: два человека погибли, есть раненые

Служба экстренной помощи в Книппе, штат Техас, получила анонимный звонок, который сообщил, что многочисленные мигранты задыхаются в поезде. По данным полиции, по меньшей мере 15 мигрантам потребовалась немедленная медицинская помощь.

В полиции сообщили, что сотрудники пограничной службы США были уведомлены и смогли остановить поезд к востоку от Книппы, штат Техас, в округе Увальде. Чиновники временно перекрыли проходящее рядом шоссе, чтобы посадить санитарные вертолеты.

Министерство национальной безопасности еще не установило гражданства жертв.

Книппа находится примерно в 115 км к западу от Сан-Антонио и примерно в 190 км от мексиканской границы.