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На півдні спека, а на заході дощі: прогноз погоди на сьогодні

Середа 23 серпня 2023 07:00
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На півдні спека, а на заході дощі: прогноз погоди на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Спека не покидає Україну. При цьому 23 серпня на заході очікуються короткочасні дощі, на Закарпатті та Прикарпатті - значні дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні мінлива хмарність.

У західних областях короткочасні дощі, на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі з грозами. На решті території без опадів.

Температура вночі очікується на рівні 12-17°, вдень 24-29°, в Карпатах 16-21°. У південній частині країни вночі 17-22°, вдень 28-33°.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

На півдні спека, а на заході дощі: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

У столиці та області мінлива хмарність, без опадів.

Температура у Києві вночі 15-17°, вдень 26-28°; по області вночі 12-17°, вдень 24-29°.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

На півдні спека, а на заході дощі: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, 21 серпня після тривалої спеки Київ накрила потужна злива. Деякі вулиці сильно підтопило, а місцями спостерігалися проблеми з курсуванням громадського транспорту.

Неподалік торговельного центру "Україна" навіть утворився "гейзер" - там, скоріше за все, стався прорив труби.

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