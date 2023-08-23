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На юге жара, а на западе дожди: прогноз погоды на сегодня

Среда 23 августа 2023 07:00
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На юге жара, а на западе дожди: прогноз погоды на сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Жара не покидает Украину. При этом 23 августа на западе ожидаются кратковременные дожди, на Закарпатье и Прикарпатье - значительные дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня в Украине переменная облачность.

В западных областях кратковременные дожди, на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди с грозами. На остальной территории без осадков.

Температура ночью ожидается на уровне 12-17°, днем 24-29°, в Карпатах 16-21°. В южной части страны ночью 17-22°, днем 28-33°.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

На юге жара, а на западе дожди: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице и области переменная облачность, без осадков.

Температура в Киеве ночью 15-17°, днем 26-28°; по области ночью 12-17°, днем 24-29°.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

На юге жара, а на западе дожди: прогноз погоды на сегодня

Напомним, 21 августа после длительной жары Киев накрыл мощный ливень. Некоторые улицы сильно подтопило, а местами наблюдались проблемы с курсированием общественного транспорта.

Недалеко от торгового центра "Украина" даже образовался "гейзер" - там, скорее всего, произошел прорыв трубы.

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