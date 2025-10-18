На півдні Слобожанщини артилерія "Гарту" ліквідувала групу окупантів (відео)

Ситуація на фронті

Зауважимо, що лиш вчора Сили оборони знищили реактивну систему БМ-30 "Смерч", з якої російські окупанти протягом трьох місяців обстрілювали Миколаївщину.

А сьогодні зранку повідомили, що на Лиманському напрямку українські підрозділи показали швидку та ефективну реакцію проти ворога. Завдяки злагодженій роботі "бомберів" та FPV-дронів, противник змушений був залишити позиції.

Варто нагадати й про те, що загалом минулої доби втрати російських загарбників склали більше як тисячу осіб.

Також українські воїни знешкодили один танк, дві бойові броньовані машини, 41 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, один літак, 498 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 131 одиницю автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.